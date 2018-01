Atlético-MG goleia e Portuguesa elimina o São Paulo-AP nos pênaltis na Copa SP

O Atlético Mineiro não teve dó do Joinville e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira com uma goleada por 5 a 2, no estádio José Ferez, em Taboão da Serra (SP). Outros sete times também continuam vivos na competição.

A blitz feita pelo Atlético Mineiro deu resultado e em 15 minutos já vencia por 2 a 0. Alerrandro abriu o placar em um chute rasteiro e Bruno Roberto ampliou após tabelar na área. O Joinville esboçou uma pressão ao diminuir com Daniel Soares, aos 31, mas levou um balde de água fria aos 43, quando Wenderson acertou o ângulo do goleiro Nicolas.

A classificação atleticana ficou ainda mais encaminhada aos três minutos do segundo tempo, quando Anderson Cordeiro fez o quarto. O Joinville diminuiu com um golaço de João Pedro, aos 18 minutos, e teve um gol anulado na sequência. Assim como na etapa inicial, o Atlético Mineiro acabou com a reação do adversário. Anderson Cordeiro roubou a bola de Richard e finalizou na saída do goleiro.