Atlético-MG foca Libertadores e poupa titulares contra o Grêmio no Brasileirão

O Atlético Mineiro deve poupar praticamente todos os seus titulares para o duelo deste domingo contra o Grêmio, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a última do primeiro turno.

Mesmo com o time somando apenas 23 pontos e precisando de um triunfo para se aproximar do G6, o grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o técnico Rogério Micale vai tirar o foco do Brasileirão.

A equipe, afinal, tem um duelo decisivo nesta quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Depois de perder a ida por 1 a 0, o Atlético Mineiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se garantir nas quartas – um triunfo por 1 a 0 leva o jogo para os pênaltis.