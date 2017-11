Atlético-MG faz 3 a 0, quebra série invicta do Coritiba e sonha com vaga no G-7

Com um golaço do venezuelano Otero, que chutou quase da linha do meio de campo, o Atlético Mineiro venceu o Coritiba por 3 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o time completo e bem disposto, os mineiros definiram o placar com facilidade ainda no primeiro tempo.

A vitória deixou o Atlético Mineiro com 50 pontos, na beira do G-7 e ainda podendo sonhar com uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O Coritiba, com chances mínimas de queda, perdeu uma série invicta de sete jogos e continua com 43 pontos, em 14.º lugar.

O Atlético Mineiro começou na pressão e abriu o placar aos quatro minutos. Elias deu o passe para Otero do lado direito da área. Ele dominou e chutou cruzado no canto direito do goleiro Wilson. Não deu tempo do visitante respirar porque aos 14 saiu o segundo gol. Marcos Rocha cobrou lateral na primeira trave e o zagueiro Leonardo Silva cabeceou para trás, encobrindo Wilson.