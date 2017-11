Atlético-MG enfrenta o Vasco em briga direta por vaga na Copa Libertadores

O Atlético Mineiro visita o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em um duelo direto pela Copa Libertadores. As duas equipes estão na parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, após 34 rodadas, e ainda com chances de alcançar o torneio continental.

O time mineiro é o atual 10.º colocado com 46 pontos, a três de distância da equipe carioca que está em oitavo. Atualmente, a última vaga da Libertadores pertence ao Flamengo, que está em sétimo lugar com 50.

Para a partida, o técnico Oswaldo de Oliveira contará com os retornos do atacante Fred, o volante Adilson, o zagueiro Leonardo Silva e o lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriram suspensão no empate por 2 a 2 contra o Bahia, no último domingo, em Salvador.