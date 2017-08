Atlético-MG encara a Ponte Preta para retomar confiança após semana de mudanças

O Atlético Mineiro entra em campo neste domingo às 16 horas, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando readquirir certa estabilidade após uma semana de mudanças no clube.

Em campo, além da derrota para o Fluminense na última rodada, que manteve o Atlético-MG com apenas 26 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que dos primeiros colocados, a equipe ainda perdeu o volante Rafael Carioca, negociado com o Tigres, do México.

Outra importante mudança veio no comando do clube: então diretor de comunicação, Domênico Bhering vai assumir interinamente a superintendência de futebol atleticana no lugar de André Figueiredo.