Atlético-MG e Cruzeiro duelam no Independência em busca de consolidação no ano

Com 13 pontos na tabela de classificação, um a menos do que o tradicional adversário, o Atlético Mineiro vem encontrando dificuldades para embalar no Brasileirão, especialmente em casa – nas últimas duas rodadas no Independência, apenas empatou com o Sport e perdeu para o Atlético Paranaense.

Atlético Mineiro e Cruzeiro fazem neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, um importante clássico para consolidar os seus desempenhos na temporada.

As boas notícias ficam pelo retorno do lateral-direito Alex Silva e do volante Adilson, recuperados de contusão. Roger Machado ainda contará com Roger Bernardo, Marlone e Valdívia, que não puderam atuar na vitória sobre o Botafogo, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil. Suspenso, por sua vez, Rafael Carioca está fora.

A principal dúvida do técnico, assim, é se começará com Elias como volante ou mais avançado no meio de campo. “Vamos ver como a gente vai organizar. Talvez retornar o Elias como terceiro homem de meio, com o Adilson e o xará (Roger Bernardo)”, avisou Roger Machado. “Posso manter o Elias na função de meio-campo, abrindo o Luan e o Robinho pelo lado. Vamos ver”.

LEIA TAMBÉM: Guardado celebra fim de grito homofóbico de torcedores do México na Rússia

Já o técnico Mano Menezes, por outro lado, não deve mexer na escalação do Cruzediro que empatou com o Palmeiras na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, por 3 a 3, após sair vencendo por 3 a 0, em São Paulo. O resultado, aliás, colocou mais pressão sobre o treinador, que não consegue fazer o time engrenar no Brasileirão.

“Vamos manter a linha de trabalho”, garantiu Mano Menezes. “Certamente não teremos grandes alterações, não tem sentido isso para uma equipe que vem produzindo bem. Até a forma de corrigir o que não está saindo bem é com a manutenção do time e o ajuste de alguns detalhes”.