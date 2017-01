Atlético-MG divulga uniforme que usará nos primeiros meses de 2017

O Atlético Mineiro tem novo uniforme. Nesta segunda-feira (2), o clube e a Topper, a sua nova fornecedora de material esportivo, divulgaram imagens com detalhes dos modelos, que serão provisórios, até a apresentação da coleção completa para a temporada 2017.

Em 2016, o Atlético-MG utilizou uniformes da DryWorld, mas optou por encerrar o contrato precocemente, por problemas no cumprimento do que havia sido acordado. Assim, nas últimas semanas do ano passado, anunciou que havia assinado com a Topper.

A empresa, então, acelerou a definição de um uniforme “provisório” já que o time vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, em duelo com o Novoperario, do Mato Grosso do Sul, em Novo Horizonte, quando já utilizará a nova camisa.

Esse uniforme será utilizado pelo Atlético-MG até março, quando ocorrerá a apresentação e lançamento de uma nova coleção pela Topper, antes do início da participação do time na fase de grupos da Copa Libertadores, agendado para o dia 8, diante do argentino Godoy Cruz, em Mendoza.

Com a assinatura do contrato válido por quatro anos e a apresentação do novo uniforme, a Topper retoma uma parceria com o Atlético-MG, time com o qual teve acordo entre 2010 e 2012. E a estreia da nova camisa com a equipe profissional será em 11 de janeiro, diante do Bayer Leverkusen, pela Florida Cup.

Listrada em branco e preto, a camisa 1 tem gola arredondada, detalhes bicolores e retilíneos na nuca. O uniforme ainda traz mangas com recorte preto na barra e detalhe em branco, cor predominante nas costas do uniforme.

A segunda camisa, a branca, tem detalhes em preto, além de gola arredondada e detalhes bicolores e retilíneos na nuca. Os goleiros atleticanos terão opções de camisas nas cores verde, cinza e vermelha.