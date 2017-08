Atlético-MG confirma que duelo contra o Jorge Wilstermann será no Mineirão

O Atlético Mineiro confirmou nesta quinta-feira voltará a jogar no Mineirão nos próximos dias. Após enfrentar o Corinthians no estádio na quarta, o time mineiro vai receber no mesmo local o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na fase de grupos da Libertadores, o Atlético mandou seu jogos no estádio Independência. O time manda seus jogos do Brasileirão no mesmo local. E não tendo bons resultados como mandante na temporada. Foram seis derrotas nos últimos dez jogos como mandante no Brasileirão. Contra o Corinthians, o time alcançou a marca de quatro revezes seguidos diante de sua torcida.

Para seguir vivo no mata-mata da Libertadores, o Atlético precisará vencer o Jorge Wilstermann na quarta-feira que vem por dois gols de diferença, porque foi batido por 1 a 0 no jogo de ida, em Cochabamba.