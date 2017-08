Atlético-MG celebra e vê triunfo como crucial para time brigar por vaga no G6

Substituto do técnico Rogério Micale, que estava suspenso, o auxiliar Diogo Giacomini dirigiu o Atlético Mineiro no último domingo e avaliou que a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, foi um resultado crucial para as pretensões da equipe na sequência do Campeonato Brasileiro, apontando que o triunfo pode impulsionar o time na briga para figurar no G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

“Essa vitória representa muito para nós. Conversamos antes do jogo que essa partida era crucial para o Atlético se definir no campeonato. Pelo perfil da nossa equipe, a qualidade dos jogadores, o trabalho e a estrutura que temos, tenho certeza que essa vitória vai ser o que a gente precisava para nos alavancar no campeonato e nos colocar definitivamente nessa briga pelo G6”, analisou o auxiliar.

O triunfo sobre a Ponte Preta não foi fácil de ser conquistado, tanto que o Atlético-MG precisou de uma virada no segundo tempo para assegurá-la. E Giacomini destacou que apostou no aspecto psicológico no intervalo para fazer o time reagir após vê-lo ser vazado aos 44 minutos da etapa inicial por Léo Gamalho.