Atlético-MG bate Ponte Preta de virada em Campinas e se afasta do rebaixamento

O Atlético-MG conseguiu uma importante vitória para escapar da briga contra o rebaixamento e voltar a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores de 2018. Na tarde deste domingo, o time mineiro derrotou a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, com direito a gol marcado nos acréscimos, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez o Atlético-MG dar um salto na classificação, subindo para o 11.º lugar, com 29 pontos. A Ponte, por outro lado, volta a ficar na parte de baixo da tabela, com 27 pontos, dois apenas na frente do São Paulo, que abriu esta rodada na 17ª colocação, encabeçando a zona de rebaixamento.

Com algumas novidades como as estreias de Saraiva e Léo Gamalho no ataque, a Ponte Preta tentou envolver o Atlético-MG em uma pequena pressão, usando o lado direito do ataque, onde encontrou mais espaços.