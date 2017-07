Atlético-MG apresenta volante Gustavo Blanco, ex-América-MG

“Sou volante que joga de área a área, com dinâmica, qualidade de passe. Gosto de fazer todas as funções no meio. Para o torcedor, posso garantir muita vontade, sei que eles gostam. Isso não vai faltar”, declarou Blanco, na entrevista coletiva.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Quando a gente é pequeno e sonha em ser jogador, a gente sonha em jogar em grandes clubes. Então, esse momento é a realização de um sonho e vou fazer tudo para corresponder”, declarou o volante, que diz poder jogar em qualquer setor do meio-campo.

O volante era acompanhando pela diretoria atleticana desde a disputa do Campeonato Mineiro, quando se destacou pelo América. Há duas semanas, o presidente do clube, Daniel Nepomuceno revelou que estava de olho no jogador, que negava qualquer acerto com o Atlético.

A negociação, enfim, se desenrolou nos últimos dias com o Bahia e o América e o Atlético pôde fazer o anúncio. “O Bahia e a imprensa me colocaram no Atlético, mas não tinha nada acertado. Não acho correto estar trabalhando e defendendo uma instituição e falar que deseja estar em outra. Em respeito ao América eu falei que estava feliz lá”, disse Blanco, ao explicar suas declarações recentes sobre a negociação.

