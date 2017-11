Atlético-MG aposta em qualidade ofensiva contra o ‘timaço’ do Corinthians

A qualidade do sistema ofensivo do Atlético Mineiro precisa ser determinante contra o “timaço” do Corinthians. Essa, ao menos, é a análise do técnico Oswaldo de Oliveira para o confronto deste domingo, às 17 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

Embora tenha destacado a qualidade do já campeão brasileiro, especialmente de seu sistema defensivo, Oswaldo de Oliveira pondera que o Atlético Mineiro tem jogadores para quebrar a zaga adversária como Robinho, Fred e Otero.

“Não tem situação melhor para enfrentar o Corinthians, é um timaço. Ganhou o campeonato com todos os méritos, um trabalho excelente do (Fábio) Carille, jogadores no ápice. Enfim, é um adversário dificílimo”, avaliou o treinador. “Isso (a qualidade defensiva) torna a nossa tarefa ainda mais difícil porque vamos precisar fazer gols ou, pelo menos, um, mas temos jogadores com muita capacidade. Temos jogadores no nosso ataque que são artilheiros, jogadores inteligentes. Isso vai provocar um encontro bem apreciado. O espetáculo será muito bom por isso”.