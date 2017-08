Atlético-GO tem problemas com goleiros para jogo contra o Corinthians

Lanterna, o Atlético Goianiense vai ter um desfalque de última hora no gol para enfrentar o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. O goleiro Felipe teve o contrato rescindido nesta sexta-feira e não faz mais parte do elenco atleticano. Ele negocia para atuar no futebol português. Seu reserva imediato, Kléver está tratando de uma lesão no tornozelo e também é desfalque certo.

Com isso, a chance caiu no colo do terceiro goleiro Marcos, que não atua desde o duelo diante do Vasco, na Série B do ano passado. Na ocasião, saiu como um dos destaques da partida, que terminou com vitória do time goiano pelo placar de 2 a 1 no jogo que colocou um fim na invencibilidade da equipe carioca no torneio.

“Tenho que agarrar essa oportunidade. Tenho treinado forte desde o início do ano para poder jogar. O Felipe e o Kléver são grandes goleiros e eu aprendo muito com eles. Vou ficar focado para ir bem contra o Corinthians”, destacou o novo goleiro titular. Lucas, com 19 anos e que faz parte da base, vai para o banco do profissional pela primeira vez.