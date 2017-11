Atlético-GO por ter antecipada a sua queda dentro de casa contra o Sport

O Atlético-GO pode escrever neste final de semana a sua última página na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A sete jogos sem vencer, com cinco derrotas e dois empates, o campeão da Série B em 2016 está muito perto de voltar para a segunda divisão em 2018. Neste domingo, às 17 horas, o elenco de João Paulo Sanches recebe o Sport, também ameaçado pela degola, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO), pela 34.ª rodada.

Para seguir com chances matemáticas de escapar o Atlético-GO precisa vencer dentro de casa, mas, se perder ou empatar, terá que torcer contra Vitória e Coritiba, que jogam com Grêmio e Ponte Preta, respectivamente. Na verdade são apenas cálculos matemáticos, porque ninguém no clube tem mais esperança de escapar da queda.

Com 27 pontos, o clube goiano é lanterna isolado da competição e vem de uma derrota amarga para o Atlético-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), por 3 a 2 na noite de quinta-feira. Não houve nem tempo de programar treinamentos, porque a prioridade é dar descanso como forma de recuperação.