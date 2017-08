Atlético de Madrid vence Napoli e vai à final de torneio amistoso

Em preparação para a próxima temporada europeia, Atlético de Madrid e Napoli entraram em campo nesta terça-feira em mais um amistoso de pré-temporada. Jogando no Allianz Arena, em Munique, o time espanhol levou a melhor e venceu por 2 a 1, pela Audi Cup. O resultado levou o Atlético à final do quadrangular disputado na Alemanha.

Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Callejon abriu o placar aos 11 minutos para o Napoli. Porém, os espanhóis reagiram com gol de Fernando Torres, que renovou contrato recentemente com o clube de Madri, aos 27 minutos. E viraram o placar com Luciano Dario Vietto aos 36.

Nos minutos finais, o zagueiro uruguaio Diego Godin levou o segundo cartão amarelo e o vermelho logo na sequência. Como amistoso, as duas equipes aproveitaram o jogo para fazer testes. O Atlético fez sete trocas no intervalo da partida, incluindo o lateral brasileiro Filipe Luis, que começou como titular.