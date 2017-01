Atlético de Madrid perde em casa, mas se classifica na Copa do Rei

O Atlético de Madrid levou um susto nesta terça-feira, mas ainda assim conseguiu avançar às quartas de final da Copa do Rei. Atuando em casa, no Vicente Calderón, o time foi superado pelo Las Palmas por 3 a 2, mas ainda assim conseguiu se classificar para a próxima fase do torneio, pois havia triunfado por 2 a 0 no jogo de ida, como visitante.

A classificação parecia que seria selada sem maiores sustos, ainda mais que os times foram ao intervalo empatados em 0 a 0. E logo no início da etapa final, o Atlético de Madrid abriu o placar com o gol marcado por Griezmann, um dia antes escolhido o terceiro melhor jogador do mundo em 2016 pela Fifa, completando passe de Gaitán.

O Las Palmas empatou o duelo aos 11, com um chute cruzado de Livaja após jogada individual, mas o Atlético voltou a passar na frente com o gol de Correa aos 15. Porém, os visitantes reagiram nos instantes finais. Aos 43 minutos, Livaja voltou a marcar. Depois, aos 45, Mateo colocou o Las Palmas em vantagem. Mas a virada não foi suficiente para impedir a classificação do Atlético de Madrid para as quartas de final da Copa do Rei.

Agora o Atlético de Madrid vai aguardar a definição do seu adversário, que será determinado através de sorteio na próxima sexta-feira. Os outro sete classificados às quartas de final da Copa do Rei serão conhecidos entre quarta e quinta-feira.