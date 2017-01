Atlético de Madrid empata com Eibar e avança às semifinais da Copa do Rei

O Atlético de Madrid é o segundo classificado para as semifinais da Copa do Rei. Depois do Alavés na última terça, o time da capital espanhola confirmou sua vaga nesta quarta-feira com tranquilidade, após o empate por 2 a 2 com o Eibar, mesmo fora de casa.

O Atlético se beneficiou do bom resultado na primeira partida, em que derrotou o Eibar por 3 a 0 em casa. Com a equipe madrilenha e o Alavés já garantidos, restam duas vagas nas semifinais, que serão definidas nos confrontos Celta de Vigo x Real Madrid (2 a 1 para o Celta na ida) e Barcelona x Real Sociedad (1 a 0 para o Barça no primeiro jogo).

Com a classificação encaminhada, o Atlético levou a campo um time repleto de reservas nesta quarta-feira e começou bastante devagar. Somente no segundo tempo, aos três minutos, os visitantes abriram o placar. Gaitán cobrou escanteio pela esquerda e José Giménez cabeceou firme para a rede.

O gol fez o Atlético relaxar, e o Eibar cresceu. Aos 27, chegou ao empate com Enrich. A virada veio aos 35, com León após assistência de Peña. Mas já era tarde para uma reação, e o time madrilenho ainda anotaria o gol de empate. Aos 39, Juanfran foi lançado por Gabi e tocou por cobertura para marcar um golaço e selar o resultado.

Agora, as duas equipes voltam as atenções para o Campeonato Espanhol, que viverá a 20.ª rodada neste fim de semana. No sábado, o Atlético de Madrid visita o Alavés, mesmo dia em que o Eibar receberá o Deportivo La Coruña.

