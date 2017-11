Atlético de Madrid bate Roma e segue na briga pelas oitavas da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid manteve-se vivo na disputa da classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Diante de sua torcida e com a corda no pescoço, a equipe derrotou a Roma por 2 a 0, na Espanha, e levou a decisão da segunda vaga do Grupo C na próxima fase para a última rodada.

O único já classificado é o Chelsea, que goleou mais cedo o Qarabag, por 4 a 0, e chegou a 10 pontos, na liderança da chave. Na segunda colocação, aparece agora a Roma, que tem oito. O Atlético é o terceiro, com seis, enquanto o Qarabag já assegurou a lanterna, com apenas dois.

Mesmo ainda vivo, o Atlético depende de um “milagre” para ir às oitavas. Será necessário vencer o Chelsea na Inglaterra, no dia 5 de dezembro, e torcer para que a Roma não passe pelo frágil Qarabag, em casa, no mesmo dia. Somente assim, os espanhóis ultrapassariam os italianos e ficariam com a segunda vaga.