Atlético de Madrid bate Liverpool nos pênaltis e conquista torneio amistoso

Esta é a segunda vez que o título da Copa Audi fica com um clube espanhol, em cinco edições disputadas. Em 2011, foi o Barcelona que faturou o troféu. Nas outras três ocasiões, em 2009, 2013 e 2015, o título ficou com os donos da casa, o Bayern de Munique.

O Atlético de Madrid conquistou o título da Copa Audi nesta quarta-feira. Na decisão do tradicional torneio de pré-temporada disputado a cada dois anos em Munique, na Allianz Arena, o time espanhol derrotou o Liverpool nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e levantou o troféu pela primeira vez.

Para conquistar o título, o Atlético foi para cima do Liverpool e foi melhor no primeiro tempo. A boa atuação foi coroada com um belo gol aos 32 minutos. Após bela troca de passes no ataque, Vrsaljko recebeu lançamento pela direita e tocou no meio para Ángel Correa, que finalizou à queima-roupa. Ward fez grande defesa e a bola ainda tocou no travessão, mas sobrou limpa para Keidi Bare cabecear para a rede.

Na etapa final, o Liverpool foi para cima e equilibrou o confronto. Quando parecia que a vitória seria espanhola, os ingleses chegaram ao empate aos 37, com gol brasileiro. Origi recebeu na área e finalizaria para o gol, mas foi calçado por Gabi. O árbitro marcou pênalti, que Firmino bateu com categoria para marcar.

LEIA TAMBÉM: Dorival testa Lucas Fernandes e Marcinho no lugar de Wellington Nem no São Paulo

O duelo, então, foi para a disputa de penalidades, e ambas as equipes foram quase perfeitas. Pelo Atlético, Griezmann, Fernando Torres, Gabi, Gaitán e Filipe Luis marcaram, enquanto do lado do Liverpool, Firmino, Origi, Kent e Grujic converteram suas cobranças. Mas Moya defendeu a tentativa de Henderson e garantiu o título ao time espanhol.

Antes de derrotar o Liverpool na final, o Atlético havia passado pelo Napoli, por 2 a 1, na semifinal. Já o time inglês derrotou o Bayern de Munique por 3 a 0. Na decisão do terceiro lugar, mais cedo nesta quarta, os bávaros voltaram a decepcionar, caíram por 2 a 0 diante do Napoli e ficaram na última posição.