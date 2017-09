Atlético de Madrid anuncia renovação do contrato de Simeone até 2020

Diego Simeone não deverá deixar o comando do Atlético de Madrid tão cedo. Nesta terça-feira, o clube espanhol anunciou a renovação do atual contrato do treinador argentino por mais dois anos, com o acordo passando a ser válido até 30 de junho de 2020.

A renovação amplia os números de longevidade de Simeone no Atlético de Madrid, tanto que ele é o técnico com mais temporadas consecutivas à frente de um clube da primeira divisão espanhola e só está atrás do período de Arsène Wenger no comando do Arsenal nas principais ligas do futebol europeu.

Simeone é um dos maiores nomes da história do Atlético de Madrid, tendo começado a construir a sua idolatria ainda nos anos 1990, como jogador, quando foi campeão espanhol e da Copa do Rei na temporada 1995/1996. Ele retornou o time em dezembro de 2011 e o vem mantendo como forte concorrente dos gigantes Barcelona e Real Madrid.