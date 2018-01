Atalanta apronta de novo e derrota a Roma fora de casa pelo Campeonato Italiano

Depois de surpreender o Napoli como visitante e se classificar às semifinais da Copa da Itália no meio de semana, a Atalanta voltou a aprontar sobre outro gigante do país. Desta vez, a equipe de Bérgamo surpreendeu a Roma, que foi derrotada neste sábado em sua casa, o estádio Olímpico, por 2 a 1, em duelo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo da Atalanta pode ser ainda mais valorizado pois a equipe jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, já que meia holandês Marten de Roon foi expulso no primeiro minuto da segunda etapa. O atacante dinamarquês Cornelius e o próprio De Roon fizeram os gols da vitória do time da cidade de Bérgamo ainda no primeiro tempo. Dzeko, no começo da etapa final, descontou para a Roma.

A derrota em casa foi péssima em termos de pontuação para a Roma, que foi ultrapassada pela rival Lazio e caiu para a quinta posição, com 39 pontos, fora da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa e agora a 11 do líder Napoli. Com a vitória, a Atalanta ganha quatro posições e assume a sétima colocação, com 30 pontos.