Atacantes marcam no início, Juventus bate a Lazio e mantém liderança

Ameaçada por Roma e Napoli na briga pelo título do Campeonato Italiano, a Juventus mostrou força neste domingo. Vinda de derrota para a Fiorentina no fim de semana passado, a equipe de Turim encarou a Lazio, quarta colocada, e venceu bonito, por 2 a 0. O duelo, no Juventus Stadium, valeu pela 21.ª rodada.

A vitória levou a Juventus a 48 pontos, contra 44 da Roma. O Napoli também chegou a 44 pontos ao ganhar fora de casa do Milan, no sábado, por 2 a 1. Os romanos podem encostar se vencerem o Cagliari, logo mais às 17h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico. Mesmo assim, porém, a Juventus ainda tem alguma margem, uma vez que tem um jogo atrasado a fazer.

LEIA TAMBÉM: Vadão cai, Emily assume e seleção terá primeira técnica mulher

Diante da Lazio, neste domingo, a Juventus resolveu logo a parada. Aos cinco minutos, Mandzukic ajeitou de testa para Dybala, que mandou de primeira, de voleio, e fez um lindo gol.

Pouco depois, aos 16, Cuadrado cruzou rasteiro da direita e Higuaín escorou para dentro, marcando o 14.º gol dele no Campeonato Italiano. Na lista de artilheiros, só aparece atrás do compatriota Mario Icardi, da Inter de Milão.

Com 40 pontos, no quarto lugar, a Lazio faz boa campanha. Tem falhado, porém, em vencer seus rivais pelo título e por vagas nas competições internacionais. Até aqui, perdeu de Roma, Milan e Inter, além de ter sido derrotada duas vezes pela Juventus. Contra os seis primeiros, só somou um ponto, contra o Napoli.

LEIA TAMBÉM: Sport rejeita propostas do Palmeiras e garante permanência de Samuel Xavier