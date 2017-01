Atacante Pedro torce tornozelo em treino e vira problema para o Fluminense

Se os titulares do Fluminense foram premiados pela vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, domingo, e passaram o dia na piscina nesta segunda-feira, os reservas trabalharam duro e foram a campo para um treino coletivo. E, na atividade, o técnico Abel Braga ganhou um problema.

O centroavante Pedro, reserva imediato de Henrique Dourado, torceu o tornozelo e foi retirado da atividade, seguindo direto do CT Pedro Antonio para uma avaliação médica em um hospital. Lá, foi ele foi diagnosticado com um entorse. De acordo com o Flu, Pedro começa a fazer tratamento na terça-feira e não ficará à disposição para enfrentar o Resende, na quarta-feira.

Depois de superar o Criciúma na estreia da Copa da Primeira Liga e de vencer o Vasco por 3 a 0 em seu primeiro compromisso no Estadual, o Fluminense volta a campo na quarta-feira à tarde. Joga às 16h30 contra o Resende, em Moça Bonita, como é conhecido o estádio do Bangu, na zona Norte do Rio.