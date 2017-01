Atacante Marinho chega à China e recebe camisa do Changchun Yatai

Especulado em diversos clubes brasileiros nas últimas semanas, o atacante Marinho vai mesmo jogar no futebol chinês. Neste sábado, o empresário dele confirmou o acerto com o Changchun Yatai. Nas redes sociais, inclusive compartilhou imagem de Marinho, já na China, segurando a camisa do novo clube.

“Agora é oficial. Obrigado a todas as pessoas envolvidas nesta negociação difícil e mal entendida por muitos. Obrigado à atual diretoria do Vitória. Obrigado à torcida do Vitória. Obrigado ao presidente do Cruzeiro e obrigado ‘Papai do Céu’. A verdade sempre vence. Parabéns”, postou Jorge Machado no Instagram.

LEIA TAMBÉM: Conmebol divulga calendário da Sul-Americana e Libertadores

Os direitos econômicos de Marinho estavam divididos entre o Cruzeiro (30%) e o Vitória (50%), que havia adquirido para da porcentagem do time mineiro no ano passado. O agente seria dono dos outros 20%.

Marinho ganhou repercussão nacional quando, ainda no Ceará, em 2015, deu uma entrevista bastante sincera – e cheia de palavrões. O vídeo viralizou e o tornou famoso. Seu futebol logo seria reconhecido também, chamando a atenção do Cruzeiro, que o contratou no meio daquele ano.

Em Belo Horizonte, foi reserva e marcou apenas um gol no Brasileirão do ano passado. Emprestado – e depois vendido – ao Vitória, ele deslanchou. Marcou 12 gols no campeonato nacional deste ano e, agora, vai viver sua primeira experiência internacional, aos 26 anos.

LEIA TAMBÉM: Inter vence a 3ª seguida e reage no Italiano; Gabriel entra nos acréscimos

Seu novo clube, o Changchun Yatai foi 12.º colocado no Campeonato Chinês no ano passado. A equipe conta com os também brasileiros Bruno Meneghel e Marcelo Moreno.