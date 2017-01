Atacante Kayke chega ao Santos nesta segunda para assinar contrato com o clube

O Santos aguarda nesta segunda-feira a chegada do atacante Kayke para assinar contrato de empréstimo de um ano. O jogador, que pertence ao Yokohama Marinos, do Japão, tem 28 anos, esteve perto de fechar com o Grêmio na última semana e virá para disputar posição com Ricardo Oliveira.

Formado nas divisões de base do Flamengo, o atacante ficou no time rubro-negro até 2007. O atleta voltou ao clube para uma segunda passagem em 2015 após se destacar no ABC, de Natal. No retorno ao clube, teve atuação marcante no bimestre final de 2015, com seis gols em 18 partidas entre outubro e dezembro daquele ano.

Kayke deve ser o quinto reforço do Santos para a temporada de 2017. Antes dele foram contratados o zagueiro Cleber (Hamburgo), o volante Leandro Donizete (Atlético-MG), o lateral-direito Matheus Ribeiro (Atlético-GO) e o atacante colombiano Vladimir Hernández (Junior Barranquilla). A equipe santista se reapresenta para iniciar a pré-temporada na quarta-feira.