Atacante Gilberto prevê disputa intensa pela titularidade no São Paulo

Os primeiros dias de trabalho do São Paulo nesta pré-temporada deixaram uma certeza para o atacante Gilberto. O jogador disse neste domingo que, pelo estilo exigente dos trabalhos do técnico Rogério Ceni nos treinos realizados nos Estados Unidos, a equipe vai ter muita concorrência interna na vaga para ser titular ao longo da temporada 2017.

“A competição é muito boa. Quanto mais jogadores de qualidade tivermos no elenco, é melhor para aumentar a força do grupo. Fico feliz de estar no São Paulo, sou mais um para competir”, disse o atacante em entrevista coletiva em Bradenton, cidade onde o time está concentrado e treinando para a estreia na Florida Cup, no próximo dia 19.

Contratado no meio do ano passado, o atacante teve a sequência prejudicada por lesões. O argentino Chávez se consolidou no comando do ataque, porém Gilberto ouviu do treinador a promessa de que terá chances. “O Rogério já falou que todos terão oportunidade no time. Então, quando chegar a minha vez, vou agarrar”, afirmou.

Gilberto elogiou os trabalhos comandados por Rogério na pré-temporada e o estilo de trabalho do novo técnico. Para o atleta, a liderança acumulada como capitão do São Paulo ajuda o treinador na função. “Para mim, parece que ele já é treinador há muito tempo. Não surpreende essa postura do Rogério. Ele sempre foi um líder. A competição interna que ele está promovendo está fazendo muito bem ao grupo”, comentou.