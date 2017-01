Atacante do Flu sai de coma, mas continua em estado grave

Ainda é grave, mas estável, o estado de saúde do atacante Michael, do Fluminense, que se envolveu em um acidente de carro na região de São José do Rio Preto (SP), no dia 9 de janeiro. No fim de semana ele saiu do coma induzido provocado pelo uso de medicamentos, que é um procedimento de praxe no caso de um trauma craniano.

O jogador de 23 anos segue internado no Hospital de Base da cidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na semana passada houve controle de uma infecção pulmonar e no sábado ele saiu do coma.

Segundo os médicos, o caso requer muitos cuidados e o processo de recuperação é lento. Com a redução dos medicamentos, agora fica a expectativa pela reação de seus órgãos vitais como rins e fígado.

Antes do acidente o atleta tinha sido liberado pela direção do Fluminense para acertar o empréstimo com a Ponte Preta até o final do ano. A direção do clube carioca esperava um amadurecimento de Michael, que ano passado esteve no América Mineiro e tem no seu currículo um exame antidoping acusando uso de cocaína.