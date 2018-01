Atacante do Corinthians faz 4 e Ceni estreia no Fortaleza com goleada no Cearense

A estreia oficial do técnico Rogério Ceni no comando do Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Cearense, foi excepcional. Graças a uma excelente atuação de um atacante que está emprestado pelo Corinthians, o ídolo do São Paulo viu o seu time golear o Uniclinic por 4 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os quatro gols foram marcados por Gustavo, que desta vez conseguiu fazer jus ao apelido de “Gustagol”.

O jogo desta quarta-feira foi válida pela segunda rodada do Estadual, já que o duelo pela rodada inaugural, contra o Tiradentes, foi adiado para o próximo dia 31. Neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 18 horas (horário local), o Fortaleza jogará contra o Maranguape, pela terceira rodada.

Esta foi a segunda partida de Rogério Ceni no comando do Fortaleza. No último sábado, em um amistoso contra o Gama, no Distrito Federal, vitória por 3 a 0, no estádio Bezerrão. Antes, em um jogo-treino contra o Juazeiro-CE, outra goleada: 6 a 0.