Asensio marca no início e no fim e salva Real Madrid de derrota para o Valencia

Em grande fase como uma das principais promessas do Real Madrid, o meia-atacante Marco Asensio deu mais uma demonstração da boa fase que vive ao ser o autor dos dois gols do time no empate por 2 a 2 com o Valencia, neste domingo à noite, no estádio Santiago Bernabéu, onde balançou as redes no início e no fim para salvar o time comandado por Zinedine Zidane no confronto que fechou a segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O jovem de apenas 21 anos de idade, que vem ajudando a equipe madrilenha a conquistar títulos em série nos últimos meses com suas boas atuações, desta vez começou a brilhar aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois de boa jogada individual, ele abriu o placar do confronto ao acertar belo chute colocado de fora da área, a um passo da meia-lua, no canto direito baixo do goleiro brasileiro Neto.

O Valencia, porém, não deixou se abalar pelo favoritismo dos atuais campeões nacionais e europeus e empatou a partida já aos 18 minutos, quando Carlos Soler recebeu um cruzamento da esquerda e desviou a bola para as redes fora do alcance de Keylor Navas.