Ascensão do Atlético-PR e retrospecto deixam Santos em alerta para jogo na Vila

O Santos abriu vantagem no confronto com o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa Libertadores, ao vencer o jogo de ida por 3 a 2, no Durival de Brito, no início de julho, mas o clube está longe de acreditar que a classificação à próxima fase já está encaminhada. Afinal, o histórico entre os times no torneio continental e a recuperação do adversário nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro deixam o time em alerta para o confronto da próxima quinta-feira na Vila Belmiro.

Em 2005, pelas quartas de final, o jogo de ida entre Atlético-PR e Santos terminou com o placar de 3 a 2, mas favorável aos paranaenses. Na volta, então, na Vila Belmiro, o Atlético fez ainda melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Aloísio, avançando às semifinais – o time se classificou à decisão, mas perdeu para o São Paulo.

O placar daquela partida na Vila Belmiro é exatamente o que o Atlético-PR precisa na próxima quinta para avançar às quartas de final da Libertadores. Para evitar a sua repetição, o Santos confia na escalação do sistema defensivo titular considerado ideal nesta temporada, com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, algo que não acontecia há mais de dois meses por causa de suspensões e lesões.