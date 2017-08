Ascensão de Deyverson deixa Borja como terceira opção no Palmeiras

Deyverson e Borja tiveram inícios semelhantes no Palmeiras: três jogos e dois gols marcados. Porém, o momento atual é totalmente favorável ao brasileiro e não ao colombiano. O reforço mais caro da história do clube, adquirido por R$ 33 milhões, viu a contratação mais recente do time conquistar espaço, se tornar titular e lhe relegar ao status de terceira opção no ataque, atrás ainda de Willian.

Borja não marca desde o fim de junho, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e já está há nove partidas sem fazer gol. Contra o Avaí, no último fim de semana, o colombiano passou a partida toda no banco de reservas enquanto Deyverson estreava no Allianz Parque com gol. Na quarta seguinte, contra o Botafogo, novamente o ex-jogador do Alavés foi titular e marcou o gol da vitória. Já o colega, entrou só na segundo tempo.

“Sou um jogador que não desiste de nenhuma jogada. Para mim, não tem bola perdida. Acho que esse também é o espírito dos torcedores do Verdão. Estou muito feliz e completamente adaptado ao clube e a cidade”, disse Deyverson. Promovido a titular no ataque, o jogador tem Willian, que se recupera de lesão na coxa, como reserva imediato.