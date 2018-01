Às vésperas da estreia no Gaúcho, Grêmio só empata com o Avenida em jogo-treino

O grupo de transição do Grêmio, que representará o clube no início do Campeonato Gaúcho, não passou de um empate no último teste antes do início da competição. Às vésperas da estreia no Estadual, a equipe tricolor ficou na igualdade por 1 a 1 diante do Avenida, em jogo-treino realizado nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio tem apenas o grupo de transição e os novos reforços trabalhando, uma vez que o restante do elenco segue de férias depois de ter participado do Mundial de Clubes no fim de dezembro. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho está no comando das atividades.

Por isso, o Grêmio foi dirigido nesta sexta por César Bueno, que escalou o mesmo time que goleou o Sindicato dos Atletas na semana passada, também em jogo-treino: Bruno Grassi; Machado, Anderson, Mendonça e Guilherme Guedes; Balbino, Rafael Ancheta, Lima, Matheus Henrique e Pepê; Isaque.