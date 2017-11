Artilheiro Bergson passa em branco e Paysandu perde para o Figueirense no Sul

Bergson tinha a expectativa de marcar um gol e se isolar na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, mas isso não aconteceu e agora ele fica na torcida para Mazinho, do Oeste, também não marcar – os dois têm 16 gols. De quebra, o atacante viu o seu Paysandu se despedir da competição, em sua 38.ª e última rodada, com uma derrota para o Figueirense por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O time catarinense se despede com uma vitória e 48 pontos, além de ter acabado com um jejum de quatro jogos – três empates e uma derrota. A torcida, porém, protestou e levou uma faixa com os dizeres: “Queremos um time vencedor”. O Paysandu teve a mesma pontuação do adversário, mas fica uma posição na frente, em 11.º lugar, por causa do número de vitórias: 13 contra 12.

Com os dois times despreocupados, o primeiro tempo foi bastante animado. Na briga com Mazinho pela artilharia da Série B, Bergson levou perigo em duas finalizações. O Figueirense, porém, teve mais oportunidades. Após perder um gol dentro da área, Xuxa se redimiu aos 31 minutos com uma cobrança perfeita de falta. O placar poderia ser mais elástico se o goleiro Marcão Milanezzi não tivesse levado a melhor sobre Henan duas vezes.