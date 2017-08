Arsenal vira sobre Leicester no fim e vence jogo de 7 gols na abertura do Inglês

No que depender da primeira partida, o torcedor pode esperar um grande Campeonato Inglês na temporada 2017/2018. Inaugurando o novo horário de sexta-feira à noite na competição, Arsenal e Leicester fizeram um confronto extremamente movimentado no Emirates Stadium, repleto de possibilidades e viradas no placar. Melhor para o time londrino, que estreou com uma suada vitória por 4 a 3 sobre o campeão de 2015/2016.

O Arsenal contou com o gol relâmpago do reforço Lacazette, logo em seu primeiro toque na bola no Campeonato Inglês para sair na frente, mas viu Okazaki e Jamie Vardy virarem para o Leicester. Welbeck empatou novamente, mas Vardy, inspirado, tornou a deixar os visitantes em vantagem. Quando o resultado parecia definido, Ramsey e Giroud marcaram nos minutos finais e definiram a emocionante vitória do Arsenal.

Além do resultado e de sair em vantagem na competição, o Arsenal pôde comemorar a manutenção do tabu diante do Leicester, para quem não perde no Campeonato Inglês desde a temporada 1994/1995. No sábado da próxima semana, o time londrino volta a campo para encarar o Stoke City, fora de casa. Já o Leicester visita o Manchester United, no mesmo dia, pela segunda rodada.