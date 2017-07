Arsenal vence Benfica de virada e decide torneio amistoso contra o Sevilla

O Arsenal venceu o Benfica por 5 a 2 neste sábado, em Londres, pelo torneio amistoso Emirates Cup. O destaque da partida foi o atacante Walcott, com dois gols, e que iniciou a reação da equipe anfitriã.

Os portugueses saíram na frente com Franco Cervi, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Arsenal virou com as duas bolas na rede de Walcott, aos 24 e 32 minutos. Ainda na etapa inicial, aos 29 minutos, o argentino Eduardo Salvio deixou tudo igual.

LEIA TAMBÉM: Na Argentina, Grêmio abre as oitavas de final da Libertadores contra o Godoy Cruz

No segundo tempo, no entanto, só deu Arsenal. O time inglês voltou a ficar na frente com um gol contra de Lisandro Lopez, aos sete. Giroud aumentou a contagem dez minutos mais tarde e Alex Iwobi fechou a conta, aos 25.