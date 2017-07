Arsenal perde para o Sevilla, mas fica com título de torneio amistoso em Londres

Os gols da partida deste domingo saíram apenas no segundo tempo. O time espanhol abriu o placar aos quatro com Joaquin Correa, que tocou na saída do goleiro Cech. O Arsenal conseguiu empatar aos 16. Chamberlain cruzou rasteiro e Lacazette mandou para as redes.

Segundo as regras do torneio, vence a equipe que terminar o quadrangular com melhor saldo de gols. No duelo anterior, o Arsenal goleou o Benfica por 5 a 2, enquanto o Sevilla passou pelo RB Leipzig por 1 a 0.

O Arsenal perdeu por 2 a 1 para o Sevilla neste domingo, em Londres, mas mesmo assim ficou com o troféu do torneio amistoso Emirates Cup. É a quinta vez que o time inglês levanta a taça da competição de pré-temporada – também foi campeão em 2007, 2009, 2010, 2015.

O Sevilla não recuou, voltou a pressionar e conseguiu o gol da vitória aos 24. Joaquin Correa avançou pela direita e tocou para N’Zonzi, que arriscou de fora da área e mandou para as redes.

O time espanhol contou com a presença do brasileiro Paulo Henrique Ganso. O ex-jogador do Santos e do São Paulo entrou no segundo tempo da partida e teve uma chance de gol. Ele arriscou de fora da área, mas Cech defendeu.

No outro duelo do quadrangular, o RB Leipzig venceu o Benfica por 2 a 0. O zagueiro alemão Marcel Halstenberg abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O segundo saiu na etapa final, com outro zagueiro, Marvin Compper.

OUTROS AMISTOSOS – A Lazio contou com um gol do brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos, para vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 1, fora de casa. Os outros dois gols dos italianos foram marcados por Ciro Immobile. Vladlen Yurchenko descontou.

O Valencia bateu o Bournemouth por 1 a 0, fora de casa, com um gol de Daniel Parejo. Mesmo placar da vitória do Schalke 04 sobre o Eibar. José Angel, contra, marcou. Udinese e Hannover empataram por 1 a 1, na Itália. Felix Klaus abriu o placar para os alemães e Stipe Perica deixou tudo igual.