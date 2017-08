Arsenal decepciona fora de casa e perde para o Stoke City no Campeonato Inglês

O Arsenal decepcionou neste sábado e perdeu para o Stoke City por 1 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Depois de sofrer um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo, a equipe londrina ainda buscou a pressão, mas pouco criou e conheceu sua primeira derrota na competição.

As duas equipes, assim, estão agora empatadas com três pontos. O Arsenal vencera sua estreia contra o Leicester, por 4 a 3, em jogo emocionante onde marcou os dois últimos gols nos minutos finais, enquanto o Stoke City havia sido derrotado pelo Everton.

LEIA TAMBÉM: Diego e Conca trabalham com grupo do Flamengo e podem ser testados em jogo-treino

Apesar da boa – e sofrida – vitória na estreia, o Arsenal entrou em campo neste sábado com certa apatia e, assim como o Stoke City, pouco criou no primeiro tempo. Nas únicas duas chegadas do visitante, em chutes de primeira de Welbeck e Ramsey, o goleiro Butland fez boas defesas.