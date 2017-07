Arsenal anuncia francês Lacazette e fecha contratação mais cara da sua história

O Arsenal confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante francês Alexandre Lacazette, do Lyon. O clube inglês vai pagar 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 225 milhões) na transação que se torna a mais cara na história do clube londrino, superando os 50 milhões de euros (R$ 187,5 milhões) pagos ao Real Madrid pelo alemão Mesut Özil, em 2013.

O tempo do vínculo assinado com Lacazette, de 26 anos, não foi anunciado. O Arsenal revelou apenas que se trata de um contrato de longo prazo. O atleta deverá viajar com a delegação neste final de semana para a pré-temporada em Sidney, onde o time fará dois amistosos.

LEIA TAMBÉM: Vitória e Coritiba seguram empates por 0 a 0 e são campeões estaduais

“Estamos muito felizes por Alexandre se juntar ao nosso grupo. Ele mostrou durante vários anos que pode marcar gols e que é um finalizador muito eficiente. Além disso, ele possui muitas características técnicas interessantes e um forte caráter. Então, ele é um cara que será uma grande aquisição para nós e alguém que nos ajudará nesse desafio de estar em alto nível nesta temporada”, elogiou o técnico do Arsenal, Arsène Wenger.