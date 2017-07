Arrascaeta treina no gramado e inicia transição no Cruzeiro

O meia uruguaio iniciou o trabalho de transição ao lado de outros três jogadores, que já vinham seguindo neste trabalho: os zagueiros Manoel, Judivan e Raniel. O primeiro se recupera de fratura no pé esquerdo enquanto os outros dois se reabilitam de problemas no joelho.

Arrascaeta, figura importante da equipe nos últimos anos, está afastada dos gramados desde o fim de maio. No dia 28 daquele mês, ele sofreu forte entrada de Copete, do Santos, e acabou sofrendo uma entorse no joelho direito.

Em meio a um clima de protestos e insatisfação, os torcedores do Cruzeiro ganharam um motivo para se animar nesta quarta-feira. O meia De Arrascaeta treinou no gramado, iniciando sua transição da fisioterapia para a preparação física. Ainda não há prazo certo para seu retorno ao time.

Enquanto os quatro jogadores faziam a transição, o técnico Mano Menezes dedicou atenção especial aos seus defensores no treino desta quarta, na reapresentação da equipe, que ganhou folga nos últimos dois dias – houve dois protestos de torcedores contra os resultados recentes da equipe neste período.

Mano orientou atividade somente para os laterais, os zagueiros e os volantes. O técnico formou duas equipes contando somente com os jogadores destas posições – os jogadores das demais posições fizeram treino em separado. O desfalque do treino o lateral-direito Ezequiel, que ficou treinando na academia. Mano testou os volantes Lucas Romero e Hudson na posição.

O elenco cruzeirense volta aos treinos na tarde desta quinta-feira. Mano deve esboçar a formação titular do Cruzeiro para o jogo contra o Palmeiras, no domingo, no Mineirão, pela 12ª rodada. A equipe de Mano está sob pressão por causa da derrota por 3 a 1 para o rival Atlético-MG, no clássico de domingo.