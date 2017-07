Arrascaeta tem lesão detectada e deve desfalcar o Cruzeiro por dez semanas

O meio-campista Arrascaeta é a principal baixa do Cruzeiro para o duelo contra o Vitória neste domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador realizou neste sábado exames médicos e teve diagnosticado um problema na tíbia por estresse. A expectativa é que desfalque a equipe por 10 semanas.

A boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que o técnico Mano Menezes relacionou o atacante Thiago Neves, o zagueiro Léo e o volante Henrique, que poderiam ser poupados. Também voltam ao time os atacantes Sassá e Rafael Marques, que ficaram de fora do duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil na última quarta-feira por não terem sido inscritos na competição.

O duelo de meio de semana foi utilizado pelo atacante Rafael Sóbis para motivar o elenco cruzeirense. O time mineiro empatou por 1 a 1 com o Palmeiras no Mineirão e garantiu vaga às semifinais da Copa do Brasil.