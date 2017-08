Arnaldo prega foco em jogo contra o Flamengo e não quer ser poupado no Botafogo

O Botafogo terá um longo período livre para treinamentos, afinal, só volta a campo no clássico diante do Flamengo, dia 10 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, contudo, já abre o confronto de quartas de final da Libertadores diante do Grêmio, em casa, o que deve fazer com que o técnico Jair Ventura poupe alguns jogadores diante do rival rubro-negro.

Em busca da titularidade, o lateral Arnaldo já avisou que não quer ser poupado do clássico. “Quero jogar, né? Jogo grande, todo jogador quer estar em campo. Cada partida é uma chance para me firmar. Agora, deixo com o Jair. Ele sabe o que fazer e vai escolher o melhor para o nosso time”, declarou.

Arnaldo disputa a posição com Luis Ricardo, mas os dois vêm sendo acometidos por lesões nesta temporada. No último domingo, no entanto, foi ele o titular da lateral direita na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.