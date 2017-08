Arnaldo admite Botafogo já ansioso para duelo com o Grêmio pela Libertadores

“Não digo que atrapalha, mas ficamos ansiosos. Será o nosso jogo do ano, uma quartas de final de Libertadores que muitos gostariam de estar. Viemos de uma eliminação e esse tempo é bom para ajustarmos os detalhes. Nosso grupo é muito qualificado. Mostramos isso ainda mais no último jogo. Sabemos o nosso limite e estamos dando o nosso máximo para ajudar o Botafogo”, disse.

O Botafogo não esconde desde o início da temporada que a Copa Libertadores é a sua prioridade em 2017. Após avançar às quartas de final depois de uma sequência de jogos emocionantes, o time terá que aguardar até 13 de setembro para disputar o primeiro de dois duelos com o Grêmio. A demora, admite o lateral-direito Arnaldo, aumenta a ansiedade do elenco. Mas ele assegura que o elenco consegue manter o foco no Campeonato Brasileiro para não se afastar das primeiras posições.

Como foi visto no segundo gol do Botafogo no triunfo sobre o Bahia, a velocidade é uma das principais virtudes de Arnaldo na briga com Luís Ricardo pela titularidade da lateral direita do Botafogo. E ele espera convencer o técnico Jair Ventura a escalá-lo nos próximos compromissos.

“Sempre falam que sou muito rápido e tento aproveitar isso para ajudar ao máximo o Botafogo. É a minha principal característica. O futebol é muito rápido. Ano passado eu nem sonhava viver isso e a oportunidade apareceu. Espero aproveitá-la sempre, mas essa questão de jogar eu deixo com o Jair, ele sabe quem é a melhor opção para o Botafogo”, disse.

