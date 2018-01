Ariel celebra chegada de Mancuello e projeta Cruzeiro mais forte este ano

A contratação do argentino Federico Mancuello pelo Cruzeiro, anunciada nesta quinta-feira, foi bastante celebrada por Ariel Cabral. O volante exaltou seu compatriota, que veio do Flamengo, e apostou que a chegada tornará o elenco celeste ainda mais forte para esta temporada, na qual o clube voltou para a Libertadores.

“Este grupo está muito unido e isso é importante. Desde que cheguei aqui, passaram muitos jogadores. Isso ajuda. Mancuello chega como uma boa contratação também. Pelo que eu conheço dele, é um jogador que chega muito na área, é versátil. Isso é importante. Creio que vai ajudar e vai dar opção no meio-campo, dentro do que estamos jogando. Isso é bom para nós”, declarou.

Mancuello custou US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 5,8 milhões) ao Cruzeiro por 60% dos seus direitos econômicos. Trata-se de um reforço para o meio de campo celeste, que sofreu com diversas baixas por lesões ao longo de 2017, inclusive do próprio Ariel.