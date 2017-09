Argentino Andrés Ríos festeja volta do Vasco a São Januário no Brasileirão

O atacante Andrés Ríos, do Vasco, comemorou a volta do time ao estádio de São Januário na partida contra o Grêmio, no próximo dia 9 (sábado), às 18 horas, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca conseguiu na Justiça um efeito suspensivo que cassa uma decisão do Ministério Público de manter o estádio vascaíno proibido de receber jogos do time devido ao tumulto ocorrido no clássico contra o Flamengo, disputado no 8 de julho passado.

O argentino – contratado recentemente junto ao Defensia y Justicia – ressaltou a importância de atuar em sua própria casa para a equipe e disse que os jogadores sentirão o carinho do torcedor vascaíno, mesmo que a partida ainda seja realizada com os portões fechados.

“É muito melhor jogar em casa, local onde convivemos. Nos sentimos seguros e felizes de poder atuar em São Januário. Ainda não teremos a torcida mas sabemos que, mesmo de longe, eles estarão perto da gente. Estou bastante ansioso para ter esse contato com os vascaínos em São Januário. Não vejo a hora de poder acompanhar as festas que a torcida faz aqui na nossa casa”, enfatizou o jogador.