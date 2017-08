Argentino Alario acerta com o Leverkusen; Dortmund contrata promessa do City

Alario inclusive já posou com a camisa do Leverkusen nos últimos dias, o que irritou o River Plate, com quem tinha contrato. O time argentino chegou a ameaçar entrar com ação na Justiça para impedir o acordo, mas o clube alemão informou que já quitou o pagamento da multa rescisória para ter o jogador.

Nome convocado constantemente para a seleção argentina nos últimos tempos, o atacante Lucas Alario acertou com o Bayer Leverkusen. O time alemão confirmou o acordo nesta quinta-feira e explicou que o jogador de 24 anos desembarcará no país nos próximos dias para firmar contrato.

Outro clube alemão que foi atrás de um jovem valor para reforçar seu elenco foi o Borussia Dortmund. Nesta quinta-feira, a equipe anunciou a contratação do atacante Jadon Sancho, inglês de 17 anos que era considerado uma das grandes promessas do Manchester City.

Sancho vinha sofrendo com a falta de espaço por causa do estrelado elenco do City e deve ganhar as primeiras oportunidades no time principal. Ele chega para substituir outro jovem atacante e assumiu a camisa 7 do francês Ousmane Dembélé, de 20 anos, que deixou o clube e acertou com o Barcelona por 105 milhões de euros (cerca de R$ 388,9 milhões).

WOLFSBURG – A contratação de jovens atacantes foi a tônica no último dia do mercado alemão, e o Wolfsburg foi mais um a aderir à tendência. O clube anunciou nesta quinta o acordo com Divock Origi, de apenas 22 anos. O belga foi liberado pelo Liverpool e assinou contrato de empréstimo por uma temporada.