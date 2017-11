Argentina joga mal, mas conta com erro de árbitro para bater a Rússia em amistoso

Depois de sofrer para garantir vaga na Copa do Mundo do ano que vem, a Argentina voltou a irritar sua torcida com uma fraca atuação neste sábado e só venceu o amistoso diante da Rússia por um erro de arbitragem. Agüero marcou o único gol do triunfo por 1 a 0, em Moscou, já nos minutos finais, em jogada que começou com impedimento ignorado de Pavón.

O amistoso foi bastante morno, mas contou com a presença de um bom público. A torcida compareceu para acompanhar a reinauguração do Estádio Luzhniki, que será o palco da decisão da Copa.

Os donos da casa, aliás, mais uma vez mostraram um futebol pobre e preocuparam a torcida às vésperas do Mundial. A Argentina até foi um pouco melhor, mas voltou a sofrer com a falta de criatividade. Na terça-feira, a seleção de Jorge Sampaoli volta a campo para encarar a Nigéria, em Krasnodar. No mesmo dia, a Rússia pega a Espanha, em São Petersburgo.