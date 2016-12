Sem maiores mudanças na lista atualizada nesta quinta-feira, o ranking da Fifa terá a Argentina como líder fechando o ano de 2016. Apesar de viver situação complicada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o time argentino manteve a ponta, com 90 pontos de vantagem sobre a vice-líder seleção brasileira.

Os argentinos somam 1.634 pontos, conta 1.544 dos brasileiros, que estão praticamente classificados para o Mundial da Rússia, após emplacar uma sequência de seis vitórias consecutivas – uma delas justamente sobre a Argentina. O líder do ranking ocupa apenas a quinta posição das Eliminatórias. Se terminar assim, terá que disputar repescagem para entrar na Copa de 2018.

A Argentina chegou ao topo e lá se manteve em razão do bom retrospecto no ano. Em 15 jogos disputados, faturou dez vitórias, empatou duas vezes e sofreu três derrotas. O principal resultado da equipe no ano foi o vice-campeonato da Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

Em segundo lugar no ranking, a seleção comandada pelo técnico Tite sustenta a posição conquistada na atualização anterior, quando deixou a Alemanha para trás. Os alemães somam 1.433 pontos e estão logo à frente do Chile (1.404), campeão da Copa América disputada nos EUA.

Bélgica, Colômbia, França, Portugal, Uruguai e Espanha completam o Top 10, que não sofreu alterações nesta atualização. O mesmo aconteceu com o Top 20. A primeira mudança na lista só aconteceu na 29ª posição, com o Irã desbancando a Ucrânia para o 30º posto. As poucas alterações se devem ao número de apenas 15 jogos disputados desde a divulgação do último ranking.

Ao anunciar sua última lista do ano, a Fifa destacou a seleção da França, considerada a equipe que mais somou pontos no ranking desde o início do ano. Foram 437, numa série de 13 vitórias em 17 jogos – houve ainda três empates e apenas uma derrota, justamente na final da Eurocopa, disputada em casa.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º – Argentina – 1.634 pontos

2º – Brasil – 1.544

3º – Alemanha – 1.433

4º – Chile – 1.404

5º – Bélgica – 1.368

6º – Colômbia – 1.345

7º – França – 1.305

8º – Portugal – 1.229

9º – Uruguai – 1.187

10º – Espanha – 1.166

11º – Suíça – 1.129

12º – País de Gales – 1.121

13º – Inglaterra – 1.114

14º – Croácia – 1.103

15º – Polônia – 1.087

16º – Itália – 1.083

17º – Costa Rica – 1.041

18º – México – 1.012

19º – Peru – 965

20º – Equador – 890