Argentina empata com o Peru na estreia do Sul-Americano Sub-20

O Grupo B do Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado no Equador, começou nesta quinta-feira na cidade de Ibarra com a realização de duas partidas. E ambas terminaram empatadas. Com muito sofrimento, a Argentina precisou de um gol aos 44 minutos do segundo tempo para arrancar uma igualdade por 1 a 1 com o Peru. Na preliminar, o Uruguai também decepcionou e ficou no 0 a 0 com a Venezuela.

Com a primeira rodada realizada, apenas a Bolívia não fez a sua estreia na chave. Ela inicia o Sul-Americano Sub-20 neste sábado contra o Peru no primeiro jogo da segunda jornada em Ibarra. No duelo de fundo, a Argentina faz o clássico contra o Uruguai. A Venezuela descansa.

Nesta sexta-feira acontecerá segunda rodada do Grupo A, na cidade de Riobamba. O Brasil, comandado pelo técnico Rogério Micale – medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 -, fará o primeiro jogo do dia contra o Chile, às 20 horas (de Brasília). Na sequência, o Equador enfrentará a Colômbia. O Paraguai estará de folga.

Neste Sul-Americano, os três primeiros colocados de cada grupo, após turno único, se classificam para o hexagonal decisivo. Nele, as seis seleções se enfrentam também em turno único e o campeão será o que somar mais pontos ao final de cinco rodadas. Além disso, os quatro primeiros colocados garantirão vaga no Mundial Sub-20, que será realizado em maio e junho deste ano na Coreia do Sul.