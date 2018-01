Árbitro recebe suspensão após chutar brasileiro em jogo do Paris Saint-Germain

Principal personagem da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nantes fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês, o árbitro Tony Chapron acabou suspenso nesta segunda-feira pela Federação Francesa de Futebol (FFF) “até uma nova ordem”.

No final do confronto de domingo, que manteve o PSG na liderança da competição com larga vantagem, Chapron foi acidentalmente derrubado pelo zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Nantes. O árbitro, então, caiu, se irritou e chutou o jogador. Por fim, deu o segundo cartão amarelo e expulsou o atleta.

Chapron será convocado pelo comitê de disciplina da federação para explicar o ocorrido. Segundo a FFF, o árbitro já reconheceu que o brasileiro o derrubou “inadvertidamente”. Mais detalhes serão fornecidos em um relatório que ele enviará à associação.