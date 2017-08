Arão diz que ato racista contra família de Vinícius Júnior é ‘abominável’

O volante Willian Arão classificou o episódio de racismo contra a família de Vinícius Júnior, na noite de quarta-feira, como “abominável” nesta quinta, um dia depois do empate sem gols entre Botafogo e Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo, e o episódio de preconceito, aconteceram no Engenhão.

“É abominável, lamentável que isso aconteça em pleno século 21. É até difícil comentar. Eu tenho um pai negro e não gostaria de estar passando por essa situação. Acho que medidas drásticas devem ser tomadas para ver se aprendem e param de uma vez com isso. Tem que haver medidas drásticas, porque só falando não se entende”, declarou o volante, nesta quinta.

Um dos torcedores que proferiu ofensas racistas contra a família do jogador do Flamengo, presente nas tribunas do estádio, foi detido. Nesta quinta, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, afirmou que o torcedor será excluído do programa de sócio-torcedor e será impedido de assistir a outros jogos do Botafogo no Engenhão.